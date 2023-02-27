В производство тракторов в Башкирии инвестируют 215 млн рублей

ООО «Прогресс» намерено вложить 215 млн руб. в строительство цеха для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в селе Раевский, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Министерство земельных и имущественных отношений республики предоставит земельный участок для реализации инвестпроекта. По словам заместителя министра Рустама Гизатуллина, требуется участок площадью 2-3 га. На предприятии появятся 67 новых рабочих мест. «Предприятие будет оснащено комплектами инструментов, приборов и приспособлений для проведения технического обслуживания, настройки и регулировки машин», — отметил он.

Инвестпроект, который планирует реализовать «Прогресс», позволит создать предприятие по производству тяжелых тракторов пятого-седьмого тягового класса, отметил начальник отдела по работе с инвесторами и внешним связям министерства сельского хозяйства Башкирии Фавзят Ханнанов.

Майя Иванова

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