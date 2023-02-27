Около Каменска-Уральского на трассе в ДТП погиб человек, двое получили травмы

На 3 км автодороги Каменск-Уральский – Барабановское – Усть-Багаряк в ДТП погиб человек, двое ранены, сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области. По предварительным данным, в 13:10 водитель автомобиля «Рено Логан» при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «Деу-Нексия», который двигался во встречном направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За рулем «Рено Логан» был мужчина 1953 г.р. В результате ДТП от полученных травм скончалась его пассажир — женщина 1955 г.р. Водитель и девушка-пассажир «Дэу Нексия» получили травмы.

Оба водителя и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. У водителя «Рено Логан» состояния опьянения не установлено, у водителя «Дэу Нексия» произведен забор крови для освидетельствования.

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