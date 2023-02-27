Мэрия Уфы утвердила положение об организации гражданской обороны

Мэрия Уфы утвердила положение об организации и ведении гражданской обороны в городе. Согласно документу, подписанному сити-менеджером города Ратмиром Мавлиевым, руководители ведомств и организаций должны принять правовые акты, касающиеся организации защиты населения при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Организация гражданской обороны включает в себя подготовку населения способам защиты от опасности, эвакуация граждан в безопасные районы при необходимости. Также в рамках мероприятий город должен обеспечить население средствами индивидуальной и коллективной защиты, материально-техническими, продовольственными и медицинскими запасами, а в случае необходимости срочно восстановить функционирование необходимых коммунальных служб в военное время и организовать захоронение трупов.

Ранее аналогичный документ был принят в 2015 году. Заместитель начальника управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев сообщил «Ъ-Уфа», что в новом документе «основные задачи не изменились», видоизменилась лишь терминология. Работа над документом проходила в плановом режиме.

Карина Мамаева

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