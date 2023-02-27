Правительство отчитается перед Госдумой за 2022 год с 21 по 23 марта

Отчет правительства России перед нижней палатой парламента за 2022 год состоится на одном из пленарных заседаний Госдумы в период с 21 по 23 марта, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы. Точную дату определят позднее.

«Сегодня обсудили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным вопрос проведения отчета правительства за 2022 год. Давайте предварительно зарезервируем пленарную неделю с 21 по 23 марта. Определимся более точно по дате позднее»,— сообщил господин Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

В 2022 году отчет правительства состоялся 7 апреля, в 2021 году — 12 мая, в 2020 году — 22 июля.

Анастасия Ларина