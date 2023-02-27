В Курганской области в полтора раза снизилось число выявленных фальшивых купюр

В 2022 году в банковской системе Курганской области выявили 14 поддельных рублевых купюр Банка России. Это в полтора раза меньше, чем в 2021 году — тогда обнаружили 23 фальшивых банкноты. Об этом сообщают в Курганском отделении Банка России.

В числе поддельных в прошлом году выявили десять пятитысячных купюр, две достоинством 1 тыс. руб., по одной — номиналом 500 руб. и 2 тыс. руб. Обнаружили фальшивые $100, тогда как в 2021-м лже-банкнот иностранных государств не находили.

По словам заместителя управляющего Курганским отделением Банка России Евгения Шлепенкова, тенденция к сокращению количества выявляемых в банковской системе региона поддельных купюр продолжается не первый год. «Кассиры торгово-сервисных предприятий более ответственно подходят к проверке наличных денег, что позволяет распознать подделки еще на кассе и избежать их передачи в кредитную организацию», – поясняет Евгений Шлепенков.

В целом по России в прошлом году число выявленных поддельных российских банкнот и монет сократилось в 1,6 раза, до 23 тыс. штук.