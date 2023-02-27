Стоимость летнего отдыха на Кубани выросла на 15%

Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае по сравнению с прошлым годом уже выросла минимум на 15%. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в эфире портала Profi.Travel.

Он отметил, что на фоне Кубани более выгодным предложением может стать Абхазия, по которой отмечается большой спрос и большой объем продаж. Однако и в Краснодарском крае загрузка отелей может достигнуть 100%.

Илья Уманский отметил, что в целом больших изменений по отдыху можно не ждать. В этом году россияне будут путешествовать внутри страны за счет транспортной доступности. Многие, как и раньше, предпочтут поездки на личном автомобиле.

Татьяна Ручкина

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