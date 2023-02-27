Глава Ставрополья поручил выработать меры против отравления животных и птиц на полях

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал к проработке строгих мер реагирования в отношении сельхозпредприятий, виновных в отравлении диких зверей и птиц химикатами для борьбы с мышевидными грызунами. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Подобные факты не должны оставаться безнаказанными, — заявил Владимир Владимиров. — Только так мы добьемся нормализации ситуации и использования сельхозпроизводителями безопасных для окружающей среды средств защиты урожая».

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае зафиксированы случаи массового отравления птиц и животных от ядохимикатов.

Анастасия Назарова