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В Самаре стая бездомных собак атаковала мальчика на детской площадке

Ребенок стал жертвой нападения безнадзорных животных на детской площадке в Самаре. Происшествие случилось в Можайском переулке, 1. Об этом сообщает городская администрация.

«Представители подрядной организации департамента городского хозяйства и полиция выехали на место происшествия. По предварительной информации, мальчик не пострадал»,– говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация о нападении бездомных животных на ребенка. В ситуацию вмешался прохожий. Он разогнал животных. Ранее было возбуждено уголовное дело о нападении бездомных собак на подростка в Самаре.

Георгий Портнов

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