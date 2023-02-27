Назначили и. о. первого замглавы минстроя Челябинской области

Исполняющей обязанности первого заместителя министра строительства Челябинской области назначена Людмила Алпатова, которая руководит в ведомстве управлением инженерной инфраструктуры. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущего первого замглавы минстроя региона Ивана Белавкина судят за получение особо крупной взятки. По версии следствия, чиновник с декабря 2020 по март 2021 годов взял от представителя коммерческой компании около 1,2 млн руб. за выполнение в интересах организации действий, входящих в его должностные обязанности. Замминистра поспособствовал положительному решению вопроса о предоставлении субсидии из бюджета, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с юридическим лицом.