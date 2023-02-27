Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Минфина ФРГ сообщил о десятикратном росте госдолга

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что госдолг страны вырос в десять раз с начала 2021 года. Господин Линднер в этой связи предостерег от дальнейшего увеличения нагрузки на федеральный бюджет.

«За последние годы долговое бремя страны увеличилось в 10 раз: с примерно €4 млрд в 2021 году до примерно €40 млрд в 2023 году»,— сказал Кристиан Линднер (цитата по Die Zeit). Также он выступил в поддержку механизма «долгового тормоза».

«Долговой тормоз» — закрепленный в Конституции ФРГ запрет правительству сводить бюджет с дефицитом.

В последнее время механизм «долгового тормоза» несколько раз приостанавливался из-за пандемии коронавируса, но его планируют ввести в предстоящем федеральном бюджете, напоминает Die Zeit.

«Во время пандемии и для предотвращения энергетического кризиса государство должно было действовать. Но если мы не выйдем из кризисной политики, финансируемой за счет долга, мы разорим нашу страну»,— говорил министр ранее в интервью T-Online (цитата по Минфину Германии).

Инфляция в Германии ожидается на уровне 6% в этом году на фоне снижения цен на энергоносители. Министр экономики Роберт Хабек говорил, что инфляция в Германии останется высокой в начале года, затем ожидается ее снижение.

О ситуации в мировой экономике читайте в публикации приложения «Деньги» «Время фрагментации».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...