Глава Минфина ФРГ сообщил о десятикратном росте госдолга

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что госдолг страны вырос в десять раз с начала 2021 года. Господин Линднер в этой связи предостерег от дальнейшего увеличения нагрузки на федеральный бюджет.

«За последние годы долговое бремя страны увеличилось в 10 раз: с примерно €4 млрд в 2021 году до примерно €40 млрд в 2023 году»,— сказал Кристиан Линднер (цитата по Die Zeit). Также он выступил в поддержку механизма «долгового тормоза».

«Долговой тормоз» — закрепленный в Конституции ФРГ запрет правительству сводить бюджет с дефицитом.

В последнее время механизм «долгового тормоза» несколько раз приостанавливался из-за пандемии коронавируса, но его планируют ввести в предстоящем федеральном бюджете, напоминает Die Zeit.

«Во время пандемии и для предотвращения энергетического кризиса государство должно было действовать. Но если мы не выйдем из кризисной политики, финансируемой за счет долга, мы разорим нашу страну»,— говорил министр ранее в интервью T-Online (цитата по Минфину Германии).

Инфляция в Германии ожидается на уровне 6% в этом году на фоне снижения цен на энергоносители. Министр экономики Роберт Хабек говорил, что инфляция в Германии останется высокой в начале года, затем ожидается ее снижение.

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Мария Федотова