Бывшую сотрудницу банка осудят в Нижнем Новгороде за присвоение 26 млн рублей

В Нижнем Новгороде завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы Сбербанка и ее сожителя. Их обвиняют в присвоении 25,8 млн руб., сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, сотрудница банка без ведома клиентов обменивала иностранную валюту с их счетов и похищала излишки, которые появлялись из-за разницы курсов. Украденные средства злоумышленница переводила на счет своего сожителя. Деньги соучастники тратили на путешествия и другие личные нужды.

Для возмещения ущерба было арестовано имущество одного из фигурантов на 3,9 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева