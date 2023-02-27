В Липецкой области часть коммунальных сетей могут обновить за счет инфраструктурных бюджетных кредитов

Липецкие власти могут «пересмотреть отношение к инфраструктурным бюджетным кредитам» (ИБК). Об этом губернатор Игорь Артамонов заявил, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Артамонова, ИБК — «отличный механизм для модернизации сферы ЖКХ и комплексного развития территорий»: «На средства ИБК в новом микрорайоне Усмани построили водопровод, начали возводить два садика в Липецке, дальше — поликлиника. Считаю, что необходимо сделать акцент на обновлении инженерных сетей». Глава региона также заявил о необходимости «усилить работу по выявлению проблемных зон и точек роста, обсудить инвестиционные планы, провести встречи с ресурсными организациями и рассмотреть новые варианты применения ИБК».

Ранее стало известно, что липецкие власти в рамках механизма инфраструктурных бюджетных кредитов в 2023–2025 годах планируют привлечь 3,5 млрд руб. За счет этих средств должны быть построены три детских сада — в микрорайоне Университетском и на улице В. Музыки в Липецке, а также в Усмани.

Владимир Зоркий

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