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В Зауралье суд обязал чиновников организовать водоснабжение села, где люди топят лед

Макушинский районный суд Курганской области по иску прокуратуры обязал администрацию муниципалитета обеспечить питьевой водой жителей села Мартино, где людям приходится резать и топить лед. Решение суда обращено к немедленному исполнению, сообщает прокуратура Курганской области.

Надзорное ведомство установило, что в селе Мартино отсутствует централизованное водоснабжение, включая сеть водоразборных колонок. Также в населенном пункте нет общественных колодцев. Водоснабжение населения организовано путем подвоза воды один раз в неделю в объеме, недостаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей жителей села.

В защиту прав граждан прокурор Макушинского района направил в суд иск с требованием обязать администрацию муниципалитета организовать и обеспечить надлежащее водоснабжение жителей Мартино. Заявление удовлетворено в полном объеме. Исполнение решения контролирует прокуратура.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе о проверке по факту отсутствия питьевой воды в Мартино проводило следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области.

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