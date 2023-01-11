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СК проверяет село в Курганской области, где люди топят лед для добычи питьевой воды

В Курганской области следственные органы проводят проверку по информации об отсутствии питьевой воды в селе Мартино Макушинского округа. Местные жители вынуждены резать и топить лед, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Проверку начали после того, как в местных СМИ появилась новость о том, что жители села для добычи питьевой воды вынуждены ходить на озеро, резать лед и тропить его. По данным «Область 45», в Мартино живут более 100 человек, большинство из которых пенсионеры. Вода из имеющейся здесь скважины не пригодна для питья, центрального водоснабжения в селе нет. Ранее воду привозило муниципальное предприятие из Макушино, но несколько месяцев назад перестало это делать.

Следователи намерены проверить все эти обстоятельства, после чего будет принято процессуальное решение.

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