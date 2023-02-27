Nissan намерен ускорить переход на электромобили

Nissan Motor обновил свой стратегический план развития и намерен быстрее перейти на выпуск электромобилей в Европе. Если ранее компания заявляла, что к концу 2026 финансового года (завершится в марте календарного 2027-го) доля электрифицированных автомобилей (гибридных и полностью электрических) от продаж в Европе должна составить около 75%, то теперь производитель намерен достичь показателя 98%.

Кроме того, Nissan предполагает выпустить больше электрических моделей. В первоначальных планах значился запуск 23 электрифицированных моделей автомобилей (15 электрических и 8 гибридных) к 2030 году, теперь же компания намерена увеличить количество новых полностью электрических моделей до 19. В результате, как рассчитывают в Nissan, к 2030 году это позволит добиться увеличения доли электрифицированных автомобилей в общемировом объеме продаж компании до 55% вместо ранее прогнозировавшихся 50%.

Об уходе Nissan с российского рынка — в материале «Ъ» «Японские автоконцерны сворачивают из России».

Кирилл Сарханянц