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Коммерсантъ FM
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Украинцы смогут жить в Грузии без визы в два раза дольше россиян

Отныне все граждане Украины, въезжающие в Грузию, смогут находиться в стране без оформления визы в течение двух лет. Об этом говорится в постановлении правительства №81. Оно вносит соответствующие изменения в постановление №255 от 5 июня 2015 года. В предыдущем документе время безвизового пребывания в стране для граждан Украины ограничивалось 12 месяцами.

Постановление 2015 года устанавливало одинаковый «безвизовый период» для граждан РФ и Украины, однако последняя поправка касается только граждан Украины, тогда как россияне по-прежнему смогут находиться в кавказской стране без визы лишь год.

Судя по всему, решение правительства Ираклия Гарибашвили — демонстративный жест доброй воли в отношении украинцев в условиях, когда отношения официальных властей Грузии и Украины достигли критической точки после того, как официальная делегация Грузии отказалась от участия в мероприятиях в Киеве, посвященных годовщине специальной военной операции РФ.

Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» объяснили дипломатический демарш тем, что власти Украины «называют Михаила Саакашвили политзаключенным» и требуют его освобождения.

Георгий Двали, Тбилиси

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