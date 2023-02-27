Полицейские Казани составили 69 протоколов за дискредитацию ВС РФ

В Казани полицейские составили 69 протоколов в отношении граждан, которых признали виновными в дискредитации использования ВС РФ за границей. Об этом на сессии Казгордумы заявил глава горуправления МВД Надир Закиров.

«Со дня введения в Кодекс об административных правонарушениях России статьи 20.3.3 сотрудниками полиции выявлено и пресечено 69 административных правонарушений, судами города назначено наказание в виде штрафа 60 гражданам», — отметил господин Закиров.

В настоящее время судами Казани рассмотрены 67 дел, которые связаны с дискредитацией ВС РФ. Еще два дела остаются на рассмотрении.

"Ъ-Казань"