Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Челябинске выросла на 18,6%

В феврале средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Челябинска составила 72,1 тыс. руб. Это на 18,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 1,4% — чем месяцем ранее. Об этом сообщают эксперты «Циан. Аналитики».

Объем предложения на вторичное жилье в Челябинске за год снизился на 7,1%, к январю этого года — вырос на 4,7%. По сведениям аналитиков, в среднем, новое жилье в городе на 0,1% дороже подержанного.

Среди городов РФ с численностью населения более 500 тыс. человек наиболее ощутимо цена квадратного метра на вторичном рынке выросла в Махачкале (+27,6%), Челябинске, Новокузнецке (+16,9%), Саратове (+16,4%) и Волгограде (+16,1%). При этом удешевление зафиксировано в Сочи (-9,2%), Москве (-2,5%) и Санкт-Петербурге (-2,1%).