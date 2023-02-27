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Коммерсантъ FM
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Гендиректор Vitol ожидает рост цен на нефть до $100 во втором полугодии

По мнению генерального директора нефтяного трейдера Vitol Group Рассела Харди, цены на нефть во втором полугодии могут достигнуть $90–100 за баррель. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Ожидается, что спрос во втором полугодии достигнет рекордных уровней. Перспектива повышения цен во втором полугодии в диапазоне $90–100 выглядит вполне реальной»,— отметил господин Харди. С начала года цена на нефть марки Brent колеблется вокруг $83–84 за баррель.

Господин Харди отметил, что через несколько месяцев уровень запасов нефти будет снижаться в условиях, когда спрос на большинство нефтепродуктов превышает допандемийный уровень. В частности, из-за роста авиаперелетов растет спрос на авиационное топливо. По словам господина Харди, ситуация на Украине и санкции против России создали некоторые логистические сложности, однако запасы в Европе находятся на комфортном уровне.

Яна Рождественская

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