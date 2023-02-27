Xiaomi показала очки дополненной реальности

Компания Xiaomi представила Wireless AR Glass Discovery Edition — фирменные очки дополненной реальности, публичный дебют которых состоится на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

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Фото: Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition от Xiaomi

Фото: Xiaomi

Корпус очков выполнен из магниево-литиевого сплава и углеродного волокна, что в сочетании с кремний-кислородным анодным аккумулятором разработки Xiaomi позволило удержать массу в пределах 126 г. Очки имеют MicroOLED-экраны яркостью до 1200 нит и угловое разрешение 58 пикселей на градус, что близко к тому, как изображение воспринимает человеческий глаз. Электрохромные линзы могут адаптироваться к различным условиям освещения — режим затемнения активируется при просмотре контента, а прозрачный режим работает в остальное время.

Очки построены на платформе Snapdragon XR2 Gen 1, что в сочетании с запатентованным Xiaomi беспроводным соединением обеспечивает передачу данных между аксессуаром и смартфоном до 3 мс. Для управления Wireless AR Glass Discovery Edition предусмотрено приложение на смартфоне, отдельный пульт управления или распознавание жестов с помощью интегрированных в очки камер.

Новый аксессуар поддерживает стандарты разработки Qualcomm Snapdragon Spaces, OpenXR и Microsoft MRTK, но пока может работать только со смартфонами Xiaomi. Сроки появления Wireless AR Glass Discovery Edition в продаже и стоимость очков пока не названы.