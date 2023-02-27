Главный тренер и капитан ярославского «Локомотива» высказались о грядущем плей-офф

Ярославский «Локомотив» провел открытую тренировку перед началом Кубка Гагарина. По итогам тренировочного занятия свои комментарии перед плей-офф дали главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин и капитан команды Сергей Андронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК Локомотив Фото: Пресс-служба ХК Локомотив

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» в четвертьфинале Западной конференции «Локомотив» сыграет с подмосковным «Витязем». Как отметил наставник ярославцев Игорь Никитин, к сопернику относятся «с уважением», помятуя непростые поединки с «Витязем» в регулярном чемпионате. В предстоящих играх не сыграет только форвард Егор Коршков, хотя он уже восстанавливается после травмы и принял участие в сегодняшней тренировке. Пока у тренерского штаба нет определенности и относительно стартового вратаря. Шанс выйти на лед есть и у Ивана Бочарова, и у Даниила Исаева.

«У нас два вратаря, которые сезон проводили. Мы специально их готовили и понимаем и нашу силу, и наши слабые стороны. Сейчас не хотим прогнозировать и загонять себя в какие-то рамки. Есть два дня, сейчас по состоянию посмотрим, кто начнет эту серию. Однозначно, что Иван и Даниил заслужили свое место в воротах», — сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Не менее серьезно настроен и капитан «Локомотива» Сергей Андронов.

«Настроение приятно-волнительное. Боевое, позитивное. Наступает хорошее время, ради чего весь сезон идем. Как и перед сезоном, могу повторить: искренне верю в «Локомотив». Искренне убежден, что у нас все должно получиться», — отметил Сергей Андронов.

Первые матчи серии с «Витязем» пройдут в Ярославле 1 и 3 марта, потом серия переедет в Балашиху, где соперники сыграют 5 и 7 марта.

Андрей Иванов