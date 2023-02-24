Ярославский «Локомотив» узнал соперника в плей-офф

Ярославский «Локомотив» сыграет с подмосковным «Витязем» в четвертьфинале Западной конференции Кубка Гагарина. Об этом сообщает КХЛ.

Ярославский «Локомотив» 24 февраля выиграл последний матч в текущем регулярном чемпионате, победив в Астане «Барыс» со счетом 5:3. Стало ясно, что ниже третьего места ярославцы по итогам регулярки не опустятся. Главного тренера «Локомотива» после матча спросили, готов ли он к игре с «Витязем» в плей-офф.

«Еще неизвестно, на кого мы выходим. Мы не выбирали и не разбирали никого. Мы делали свое дело. Сейчас дождемся результатов. Будет время и будем готовиться», — ответил Игорь Никитин.

Около двух часов спустя ЦСКА ушел от поражения в основное время в поединке с московским «Динамо», получил два очка и окончательно отправил «Локомотив» на третье место в итоговой таблице регулярного чемпионата. Таким образом, в плей-офф «Локомотив» сыграет именно с «Витязем». Первые два поединка четвертьфинальной серии Западной конференции пройдут в Ярославле 1 и 3 марта.

Андрей Иванов