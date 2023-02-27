Новый корпус морского университета в Новороссийске достроят в 2024 году

Строительство нового учебного корпуса государственного морского университета адмирала Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске планируют закончить в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«На данный момент ведется строительство первого этажа здания, в частности заливается плита перекрытия. Также рабочие приступили к возведению железобетонных стен и колонн»,— отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Площадь трехэтажного здания составит 4 тыс. кв. м. В нем смогут одновременно учиться более 500 студентов и преподавать 16 специалистов в смену. Строительство нового корпуса реализует Ространсмодернизация по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Строительство нового корпуса позволит решить проблему нехватки площадей в университете, а также повысить качество фундаментального образования в области естественно-научных дисциплин. В технопарке будут проходить профессиональное практическое обучение, лабораторные работы, также он позволит обеспечить инженерную подготовку плавсостава и работников береговой инфраструктуры флота.

Внутри корпуса планируется создать 11 лабораторий: альтернативных и возобновляемых источников энергии, мехатроники, гидропневмоавтоматики, электромонтажа и автоматизированных электроприводов, насосной и компрессорной техники и др. Они будут оснащены современным учебным, информационным и телекоммуникационным оборудованием. В учебном заведении создадут класс судомоделирования и прототипирования (3D-печати).

Татьяна Ручкина

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