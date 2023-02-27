«Технониколь» в Кузбассе инвестирует в производство 220 млн рублей

В 2023 году компания «Технониколь» вложит в производство каменной ваты в Кузбассе до 220 млн руб.

Средства будут направлены в том числе на модернизацию оборудования, а также на замену очистных сооружений. По словам директора «Завода Техно» (входит в корпорацию «Технониколь») в Юрге Натальи Ермаковой, предприятие с 2022 года ведет работу по импортозамещению. «Часть европейских поставщиков нам удалось заменить с помощью отечественных компаний. Так, инженеры завода смогли найти альтернативы ушедшим из России производителям оборудования для системы очистки и дожига газов, которую мы планируем запустить в этом году», - комментирует представитель компании.

В прошлом году «Завод Техно» в Кемеровской области запустил производство нового продукта для теплоизоляции полов, а также клиновидной изоляции для создания уклона при утеплении кровель. Всего предприятие выпустило 1,4 млн куб. м каменной ваты.

ООО «Завод Техно» производит минеральную вату для тепло- и звукоизоляции зданий жилого, общественного и промышленного профиля и технической изоляции воздуховодов и технологического оборудования.

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Лолита Белова