ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 13 объектов недвижимого имущества, в том числе подъездные пути протяженностью 7688 м и подкрановый путь протяженностью 550 м, и 5 единиц движимого имущества, расположенных по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, промзона (далее – Объекты).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД Фото: представлено пресс-службой РЖД

Объекты расположены на земельном участке ориентировочной площадью 120000 кв.м, являющимся частью земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, с кадастровым номером 26:08:000000:3. Земельный участок предоставлен ОАО «РЖД» в аренду.

Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 117 483 900,00 рубля (с учетом НДС). Величина повышения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 5 874 195,00 рубля.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: +7(863) 259-00-10.

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Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"