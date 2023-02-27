В Татарстане после ДТП с двумя погибшими детьми возбудили уголовное дело

Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после аварии с двумя погибшими детьми. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел накануне на 1144 км трассы М7 в Актанышском районе. Там, по предварительной версии, водитель легковой машины на большой скорости наехал на дорожное ограждение, вылетел на «встречку», где столкнулся с грузовиком. При этом он не учел погоду и дорожные условия.

В результате аварии погибли два пассажира 2015 и 2018 годов рождения.

Уголовное дело открыто по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Расследование взято на контроль в прокуратуре.

"Ъ-Казань"