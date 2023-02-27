Волгоградскую предпринимательницу будут судить за незаконное отчуждение имущество в ущерб кредитору

В Волгограде перед судом предстанет местная жительница, которая обвиняется по ч.1 ст.195 УК РФ (отчуждение имущества при наличии признаков банкротства с причинением крупного ущерба). Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что с 29 марта 2019 по 28 июня 2021 года обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, при наличии признаков банкротства безвозмездно или по заниженной стоимости передала родственникам земельный участок и строения общей стоимостью более 6 млн руб., чем, по версии следствия, причина ущерб кредитору - ресурсоснабжающей организации – перед которым у нее был долг.

Вину в инкриминируемом деянии ИП не признала.

Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Волгограда.

марина Ковалева