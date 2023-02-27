Сотрудники «Ростсельмаша» стали лауреатами конкурса «Инженер года»

Специалисты «Ростсельмаш» отмечены в трех категориях XХIII Всероссийского конкурса «Инженер года», организованного Российским союзом научных и инженерных общественных объединений. Подробности сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Ростсельмаш» Фото: Пресс-служба компании «Ростсельмаш»

Церемония награждения прошла в Москве. Инженеры донского производителя сельхозтехники были отмечены в категориях «Организация управления научной и инженерной деятельностью», «Машиностроение», «Инженерное искусство молодых».

В конкурсе приняли участие 70 тыс. специалистов из 51 региона. Лауреатами стали 420 человек. Победителей определили в двух номинациях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых». В первой состязались участники с трудовым стажем не менее пяти лет, а во второй — специалисты в возрасте до 30 лет.

Анастасия Назарова