Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудники «Ростсельмаша» стали лауреатами конкурса «Инженер года»

Специалисты «Ростсельмаш» отмечены в трех категориях XХIII Всероссийского конкурса «Инженер года», организованного Российским союзом научных и инженерных общественных объединений. Подробности сообщает пресс-служба компании.

Фото: Пресс-служба компании «Ростсельмаш»

Фото: Пресс-служба компании «Ростсельмаш»

Церемония награждения прошла в Москве. Инженеры донского производителя сельхозтехники были отмечены в категориях «Организация управления научной и инженерной деятельностью», «Машиностроение», «Инженерное искусство молодых».

В конкурсе приняли участие 70 тыс. специалистов из 51 региона. Лауреатами стали 420 человек. Победителей определили в двух номинациях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых». В первой состязались участники с трудовым стажем не менее пяти лет, а во второй — специалисты в возрасте до 30 лет.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...