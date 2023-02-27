«Северсталь» взыскала долг за материалы для нижегородского участка трассы М-12

Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил заявление ПАО «Северсталь» о взыскании 42,2 млн руб. долга с процентами с АО «Моспроект-3», подрядчика по строительству участка скоростной автотрассы М-12 «Москва-Казань» в Нижегородской области (5 этап км 347 - км 454).

Как следует из материалов дела, компания «Северсталь» в прошлом году поставила на стройку сварные каркасы для железобетонных плит основного хода трассы. Металлоконструкции не были оплачены в полном объеме, и суд взыскал стоимость поставки с учетом процентов за трехмесячную просрочку платежа.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, однако суд в решении указал, что «Моспроект-3» не представил каких-либо возражений по иску.

Иван Сергеев