Дебиторку сочинской мусороуборочной компании «Вертикаль» продают за 114,4 млн рублей

Дебиторскую задолженность мусороуборочной компании ООО «Вертикаль» из Сочи выставили на публичные торги за 114,4 млн. рублей. Сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Одним лотом реализуется право требования к ООО «ТСМ» в размере 114,4 млн руб. Это на 15,6 млн руб. дешевле, чем на открытых торгах в августе 2020 года. Тогда публичные торги по продаже дебиторской задолженности ООО «Вертикаль» были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, сообщил конкурсный управляющий компании Малик Байрамбеков.

По решению Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) в июле 2017 года в отношении ООО «Вертикаль» была введена процедура наблюдения. Заявителем выступил банк «СОЮЗ», которому компания задолжала почти 169 млн рублей. В феврале 2018 года АСКК признал «Вертикаль» банкротом.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вертикаль» зарегистрировано в 2008 году в Сочи как предприятие по сбору отходов. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. По итогам 2017 года (последние опубликованные данные) выручка общества составила 26 млн руб., убыток — 13,4 млн руб. Кредиторская задолженность компании на тот момент составляла 485,3 млн руб.

Екатерина Мухамедова

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