В 2023 году в Лысьве будет построено ещё 10 блочно-модульных котельных

ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжают модернизацию системы теплоснабжения города Лысьва. Сейчас энергетики ведут работы по проектированию 10-ти очередных блочно-модульных котельных (БМК) и реконструкции 2-х действующих котельных. Общая мощность новых теплосетевых объектов составит 150 МВт. Также в 2023 году в Лысьве планируется переложить 6 км тепловых сетей.

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К началу отопительного сезона 2022-2023гг. компания уже построила в Лысьве 5 новых современных блочно-модульных котельных и реконструировала 1,3 км теплопроводов, по которым тепло и горячая вода поступают в дома жителей.

Сейчас в Лысьве начата работа по объединению всех параметров системы теплоснабжения вы единую цифровую систему: клиенты-тепловые сети-теплоисточник. Это позволит в режиме онлайн отслеживать параметра качества услуг отопления и горячего водоснабжения для жителей, а также контролировать наличие дефектов на теплопроводах в любой точке города. Как результат – сократится время реагирования на утечки и вырастет надежность теплоподачи в дома и учреждения

Новые теплосетевые объекты запущены в работу с опережением на год от заявленных сроков и введены в эксплуатацию в ходе децентрализации городской системы теплоснабжения и отказа от устаревших энергомощностей. Следующие 10 БМК так же будут подавать тепло и горячую воду на год быстрее.

В 2022 году проект по обновлению объектов теплоснабжения Лысьвы получил поддержку Фонда национального благосостояния Российской Федерации. В результате 1,2 млрд рублей будет профинансировано за счёт выделяемого компании целевого займа ФНБ, что составляет 75% от общей суммы инвестиций.

С 2022 года энергетики по договору концессии отвечают за управление 134 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения г. Лысьвы. В ходе обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, оптимизируются тепловые и гидравлические режимы тепломагистралей и появится возможность для повышения энергоэффективности внутридомовых тепловых установок. Это напрямую повлияет на стабильность и бесперебойность подачи тепла горожанам. В рамках концессионного соглашения за 15 лет в развитие системы теплоснабжения города будет вложено 1,6 млрд рублей.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

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