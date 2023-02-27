Курские власти погасили долги перед строителями оборонительных сооружений

Работникам одной из бригад, участвующей в строительстве приграничных оборонительных сооружений в Курской области, после их обращения к губернатору выплатили долги по зарплате. Об этом в ходе совещания в облправительстве сообщил вице-губернатор Алексей Дедов. По его словам, на строительстве работают около 42 подрядных организаций и 4,5 тыс. человек, а сложности с оплатой работы одной бригады возникли из-за договора субподряда.

Анонимное обращение к губернатору в соцсетях по поводу оплаты труда на строительстве фортификационных сооружений появилось в конце прошлой недели. Строителям якобы обещали 5 тыс. руб. за один рабочий день, но обязательства выполнили не перед всеми. Теперь губернатор Роман Старовойт поручил держать ситуацию на личном контроле.

О строительстве оборонительных сооружений на прилегающей к Украине территории Курской области минувшей осенью рассказал сам глава региона. Речь идет о нескольких линиях обороны с опорными пунктами.

Подробнее о курской линии обороны — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин