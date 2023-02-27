Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Районы Нижегородской области получили 230 млн рублей на поддержку бизнеса в 2022 году

На софинансирование программ развития бизнеса районы Нижегородской области получили около 230 млн руб. из бюджета региона в 2022 году. Сумма выросла на 67% по сравнению с планом, поддержку получили 39 округов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Больше всего средств получили Нижний Новгород (39 млн руб.), Городецкий округ (30 млн руб.), Выкса (около 22 млн рублей), Семеновский (19 млн руб.) и Сергачский (11,5 млн руб.) округа.

Самыми популярными мерами поддержки у местного бизнеса стали компенсация затрат на покупку оборудования (157,5 млн руб.), субсидирование процентной ставки по кредитам и лизинговых платежей (43,7 млн руб.) и гранты для молодых предпринимателей (21 млн руб.).

Елена Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...