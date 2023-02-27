Районы Нижегородской области получили 230 млн рублей на поддержку бизнеса в 2022 году

На софинансирование программ развития бизнеса районы Нижегородской области получили около 230 млн руб. из бюджета региона в 2022 году. Сумма выросла на 67% по сравнению с планом, поддержку получили 39 округов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Больше всего средств получили Нижний Новгород (39 млн руб.), Городецкий округ (30 млн руб.), Выкса (около 22 млн рублей), Семеновский (19 млн руб.) и Сергачский (11,5 млн руб.) округа.

Самыми популярными мерами поддержки у местного бизнеса стали компенсация затрат на покупку оборудования (157,5 млн руб.), субсидирование процентной ставки по кредитам и лизинговых платежей (43,7 млн руб.) и гранты для молодых предпринимателей (21 млн руб.).

Елена Ковалева