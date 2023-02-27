Нововоронежская АЭС организовала креативный семинар по культуре безопасности для молодых работников

Нововоронежская АЭС на базе Учебно-тренировочного пункта провела для 40 молодых работников креативный семинар по культуре безопасности. Главная направленность - развитие приверженности безопасного поведения у молодежи.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Россия продолжает дополнять комплекс мер, которые позволяют молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативной молодежью для закрепления наиболее успешных практик в сфере культуры безопасности. Для повышения эффективности работы дополняется законодательная база.

На НВ АЭС мероприятие подобного рода, когда ведется живой диалог с молодыми специалистами, рассказывается о безопасности не скучно и креативно, проведено впервые. Подготовку материалов обеспечила команда отраслевого проекта «Лига безопасности».

«Нововоронежская атомная станция, демонстрируя приверженность культуре безопасности, создала все условия для проведения семинара с молодыми сотрудниками. Ребята на практике отработали инструменты предотвращения ошибок персонала. Важно, что мы об этом не только говорим, но и применяем в работе. Хотелось бы поблагодарить руководителей подразделений, которые дали возможность большому количеству молодых работников посетить мероприятие. Это подтверждает общее стремление развивать культуру безопасности на НВ АЭС», – отметила Главный уполномоченный филиала по КБ, начальник отдела развития Производственной системы «Росатома» НВ АЭС Ирина Колягина.

На семинаре компанию молодым специалистам, которые только пришли на НВ АЭС, составили уже опытные станционники. На протяжении 3,5 часов шел разговор об истории возникновения культуры безопасности, о МАГАТЭ и ВАО АЭС, которые вносят ключевой вклад в развитие безопасности в атомной отрасли, о молодежном движении ВАО АЭС, про концепции безопасности уже внедренные в «Росатоме» и на Нововоронежской АЭС. Прошло обсуждение лидерских позиций и работы с рисками, инструментов предотвращения ошибок и способов воздействия на персонал для развития приверженности безопасности.

«Для участников, выступивших в роли лекторов и модераторов, это был личный вызов - выйти из зоны комфорта, освоить материал, уверенно выступить перед многочисленной аудиторией, преподнести информацию, постараться сфокусировать внимание зрителей на важном. Как члену отраслевого сообщества «Лига тренеров» мне важно, чтобы развивались не только слушатели, но и спикеры. Благодарю за помощь в проведении семинара своих коллег — инженера РЦ-6 Дмитрия Панова, инженера службы безопасности Дарью Карлину и инженера цеха вентиляции Юлию Михайлову», - сказал куратор семинара, заместитель руководителя проекта «Лига безопасности» ведущий инженер ОИОЭиРН НВ АЭС Александр Белкин.

Живой интерес вызвала отработка полученных знаний на практике. Ребята побывали членами комиссии по расследованию события (вымышленного) и предложили свои варианты наглядной агитации для воздействия на персонал. Авторов лучшего плаката наградили заслуженной порцией аплодисментов. А позже дизайнер из команды «Лиги безопасности» доработает плакат для печати и размещения на производстве.

Команда лекторов получила обратную связь от участников. Опрос проводился анонимно, и анализ полученной информации позволил сделать выводы о моментах, требующих улучшения в плане организации. А положительные отзывы утвердили организаторов во мнении о том, что они находятся на правильном пути.