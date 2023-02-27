Дело о гибели десяти тюменцев от отравления метанолом направили в суд

В Ленинский районный суд Тюмени направили уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга о сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли десять человек. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Тюменской области. В отношении двух продавцов и трех поставщиков, распространявших в регионе контрафактный алкоголь, вынесены обвинительные приговоры.

По версии следствия, с августа 2021 года по январь 2022 года обвиняемый организовал поставку более 100 коробок алкогольной продукции, содержащей в своем составе метиловый спирт (метанол), из Екатеринбурга в Тюменскую область. В результате употребления алкоголя в январе 2022 года наступила смерть 10 жителей Тюмени.

Житель Екатеринбурга обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц) и по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере).

Массовые отравления людей алкоголем с метиловым спиртом в УрФО произошли в новогодние праздники 2022 года. Тогда сообщалось, что в Тюменской области скончались девять человек, в Ханты-Мансийском автономном округе — восемь. Умершие отравились спиртом с водочными этикетками «Родники Сибири» и «Царская охота». Позднее полиция в Тюмени задержала десять жителей Тюмени, в ХМАО возбудили 21 уголовное дело.

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Диана Сунагатуллина