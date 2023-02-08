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«Красное Сормово» опровергло информацию о происшествии на спущенном со стапеля судне

Все строящиеся на судостроительном заводе «Красное Сормово» суда находятся в гавани предприятия. Каких-либо чрезвычайных происшествий на них не происходило. Информация о том, что затонуло одно из спущенных на воду со стапеля завода судов, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее региональное управление Росприроднадзора сообщило, что в акватории Волги в районе причала судостроительного завода обнаружены масляные пятна. В надзорном ведомстве полагают, что источником загрязнения может стать какое-то затонувшее в этом месте судно. Начата проверка.

В пресс-службе завода утончили, что в января в затоне завода из-за низких температур затонул списанный буксир, который планировался к продаже на металлолом. Топливные баки буксира были опустошены осенью 2020 года, так как судно давно выведено из эксплуатации.

После того, как оно затонуло, были проведены лабораторные исследования и водолазное обследование, которые не выявили следов выхода ГСМ. Ежедневный мониторинг заводской лаборатории превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в акватории предприятия не обнаружил.

Андрей Репин

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