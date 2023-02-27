В Казани возложили цветы в память о Борисе Немцове

В воскресенье в Казани сторонники партии «Яблоко» возложили цветы и зажгли свечи в память об убитом политике Борисе Немцове. Акция прошла у памятника жертвам политических репрессиий в Ленинском саду.

«Еще до начала акции на место прибыли сотрудники полиции. Несмотря на это, мероприятие прошло мирно и обошлось без задержаний»,— говорится в сообщении отделения «Яблока» в Татарстане.

Борис Немцов являлся сопредседателем ПАРНАС. Он был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.

Ранее мэрия Казани не согласовала проведение пикетирования в память о политике.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"