Власти Казани не согласовали акцию памяти Бориса Немцова

Мэрия Казани не согласовала проведение пикетирования в память об убитом политике Борисе Немцове. Об этом сообщило татарстанское отделение «Яблока», председатель которого Руслан Зинатуллин подавал заявку.

«Исполком Казани отказал в проведении пикета также двум другим казанским активистам. В своём ответе руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев объясняет это тем, что цель мероприятия не отвечает требованиям ФЗ №54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"»,— говорится в сообщении отделения. Партийцы указывают, что «несмотря на то, что у всех организаторов были разные формулировки цели мероприятия, причина отказа у всех одинаковая».

Борис Немцов являлся сопредседателем ПАРНАС. Он был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"