Доли в 23 компаниях выставлены на торги в рамках банкротства совладельца сети Primetime

В рамках банкротства совладельца сети кофеен Primetime Антона Горестова на повторные торги выставлены доли в 23 компаниях. Как следует из документам к торгам, речь идет о 50% в ООО «Дядя Денер 96» (начальная цена – 4,5 тыс. руб.), 50% в ООО «Коворкинг ково бритиш» (11,2 тыс. руб.), 15% в ООО «Корзинамаг» (1,7 тыс.), 50% в ООО «Антанта» (4,5 тыс.), 33,33% в ООО «Мастер кофе» (665 тыс.), 100% в ООО «Академия» (4,5 тыс.) и др. По данным «СПАРК-Интерфакс», последняя является владельцем торговых знаков Primetime, Hit&Meat.

В числе самых крупных лотов – 100% в сети апартаментов ООО «Ахотелс» с начальной ценой 12,6 млн руб. и 75% в ООО «Праймтайм фуд баланс» – за 2,5 млн руб. Подвести итоги торгов планируется в середине апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2021 году арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление господина Горестова о самобанкротстве и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Сеть Primetime создана в 2017 году, по данным 2ГИС, она насчитывает в Новосибирске 16 филиалов.

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Анна Егорова