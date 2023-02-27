Сотрудники ДПС в Удмуртии спасли задыхавшегося 2-летнего мальчика

В Удмуртии сотрудники ДПС помогли спасти жизнь 2-летнего ребенка. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, инспекторы, находившиеся на маршруте патрулирования, услышали крики мужчины о помощи. Его сын, потерявший сознание, не дышал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Один из автоинспекторов занес ребенка в ближайшую аптеку, где малышу оказались своевременную доврачебную помощь, благодаря чему удалось восстановить его дыхание. Не дожидаясь бригады скорой помощи, полицейские сопроводили мальчика в медучреждение, предварительно связавшись с главным врачом районной больницы.

На месте ребенка ожидали специалисты, сумевшие вовремя оказать ему необходимую медицинскую помощь. Как выяснилось позже, у ребенка были судороги, вызванные скачком температуры. Малейшее промедление могло обернуться трагедией.

В настоящее время жизни 2-летнего ребенка ничего не угрожает. Инспекторы ДПС навестили мальчика и подарили на память игрушечный автомобиль. Отец ребенка направил на имя министра внутренних дел по Удмуртии письмо, выразив благодарность за профессионализм и помощь сотрудников полиции.