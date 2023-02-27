В Балаково осужденный за смертельное ДТП водитель не признал вину

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение апелляционной и первой инстанции в отношении 46-летнего гражданина, осужденного за ДТП со смертельным исходом в Балаково. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

В октябре 2021 года Балаковский райсуд приговорил его к восьми годам колонии общего режима и лишил водительских прав на три года.

Установлено, что подсудимый, будучи лишенным водительских прав, вечером 24 марта 2021 года ехал на автомобиле по территории Балаковского района, превысил скорость и допустил столкновение с машиной потерпевшего. Последний выехал на встречную полосу и столкнулось с другим автомобилем. От полученных травм мужчина скончался, а осужденный покинул место ДТП.

Заявитель настаивал на своей невиновности и чрезмерной суровости назначенного ему наказания.

Суд оставил приговор в силе, а жалобу - без удовлетворения.

Марина Ковалева