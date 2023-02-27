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Mansory превратил Mercedes-AMG G63 в купе-кроссовер

Тюнинг-ателье Mansory представило модель Gronos Coupe Evo C — трехдверный кроссовер на базе внедорожника Mercedes-AMG G63.

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Mansory Gronos Coupe Evo C

Mansory Gronos Coupe Evo C

Фото: Mansory

Mansory Gronos Coupe Evo C

Mansory Gronos Coupe Evo C

Фото: Mansory

Mansory Gronos Coupe Evo C

Mansory Gronos Coupe Evo C

Фото: Mansory

Mansory Gronos Coupe Evo C

Mansory Gronos Coupe Evo C

Фото: Mansory

Mansory Gronos Coupe Evo C

Mansory Gronos Coupe Evo C

Фото: Mansory

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Mansory Gronos Coupe Evo C

Фото: Mansory

Mansory Gronos Coupe Evo C

Фото: Mansory

Mansory Gronos Coupe Evo C

Фото: Mansory

Mansory Gronos Coupe Evo C

Фото: Mansory

Mansory Gronos Coupe Evo C

Фото: Mansory

Для превращения пятидверной модели в купе-кроссовер специалисты переработали кузов, сместив среднюю стойку назад, что потребовало увеличения длины дверей. Кроме того, двери получили обратную навеску и открываются теперь против хода. Измененный кузов получил новые панели — агрессивный аэродинамический обвес из углепластика.

В салоне на втором ряду установлены два раздельных кресла с консолью между ними, а передние сиденья получили механизм складывания. Автомобиль отличается новой обивкой салона дорогой кожей.

Gronos Coupe Evo C оснащается 900-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8, созданным на базе стандартного 585-сильного агрегата Mercedes-AMG G63. Двигатель сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Mansory Gronos Coupe Evo C сделан в единственном экземпляре. Стоимость купе-кроссовера не называется. Напомним, ранее компания показала купе-кроссовер Mansory Venatus Coupe Evo C на базе Lamborghini Urus.

Максим Вершинин

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