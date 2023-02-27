Депутаты избрали нового главу Железногорска

Мэром ЗАТО Железногорск на пятилетний срок избран Дмитрий Чернятин. Его кандидатуру единогласно утвердили сегодня на сессии городского совета, сообщил замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в своем Telegram-канале. К своим полномочиям Дмитрий Чернятин приступит уже сегодня.

По словам чиновника, до сегодняшнего дня Дмитрий Чернятин работал заместителем генерального директора по управлению деятельностью обеспечивающих и транспортных подразделений ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат». На этом предприятии новый глава проработал более 20 лет.

Всего на пост главы города было четыре претендента - директор Комбината благоустройства Николай Пасечкин, директор школы №98 Игорь Рыженков, местная жительница Ирина Игнатьева и Дмитрий Чернятин. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в администрации города, сроки полномочий прошлого главы города Игоря Куксина закончились накануне. Он был избран в феврале 2018 года.

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Лолита Белова