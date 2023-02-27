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Коммерсантъ FM
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В Мексике прошли протесты против сокращения финансирования Национального избирательного института

В воскресенье в разных городах Мексики прошли массовые демонстрации против решения властей страны сократить финансирование Национального избирательного института (INE). Он занимается организацией выборов, определяет границы избирательных участков, правила и др. По оценке одного из организаторов демонстрации, оппозиционного политика от Партии демократической революции Фернандо Белаунсарана, в акции в Мехико приняло участие около 500 тыс. человек. Власти города оценивают численность участников демонстрации в 90 тыс. Акции протеста также прошли в других штатах, в том числе в Юкатане, Нуэво-Леоне, Веракрусе, Гуанахуато.

Закон, предусматривающий сокращение финансирования института и некоторые другие изменения в его работе, был инициирован президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. На прошлой неделе его принял мексиканский Конгресс, далее его должен рассмотреть Верховный суд. Президент неоднократно критиковал INE за неэффективность, коррупцию и поддержку его противников. Господин Обрадор отмечает, что помимо прочего реформа поможет сэкономить $150 млн в год. Нынешние протесты он назвал попыткой оппозиции дискредитировать правительство.

По мнению самого INE, а также представителей оппозиционных партий, изменения в деятельности института со стороны господина Обрадора — попытка надавить на него и ограничить его независимость. Как заявили в INE, уменьшение его финансирования означает, что ему придется уволить примерно 85% своего технического персонала.

Господин Белаунсаран считает, что действия властей ослабят избирательную систему страны и могут вызвать конфликты во время выборов. Выборы президента пройдут в Мексике в 2024 году. Рейтинг одобрения деятельности господина Обрадора достигает 60%. По разным опросам, на ближайших выборах, скорее всего, победит представитель «Движения национального возрождения», в которое входит нынешний президент.

INE был создан в 1990 году, а в 2000 году, по мнению наблюдателей, играл ключевую роль при переходе власти на выборах от Институционно-революционной партии — тогда ее кандидат проиграл президентские выборы впервые за 70 лет.

Яна Рождественская

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