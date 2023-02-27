«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главная тенденция прошлой недели — это продолжение роста доходности казначейских облигаций. Это связано с высокими данными по инфляции, которые выходили в еврозоне и в Соединенных Штатах. Там доходности по годовым бумагам превысили уровень 5% впервые за 15 лет. Какие тенденции прослеживаются на глобальном рынке? И что делать инвесторам в текущей обстановке? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Многие эксперты говорят, что, скорее всего, в ближайшее время доходности не опустятся, потому что инфляционные тенденции сохраняются на очень высоком уровне. Американский ЦБ продолжит повышать ставку, на 25 базисных пунктов на трех следующих заседаниях. Значит, завалится американский рынок акций — на это я бы рекомендовал обратить внимание. Инвесторы начинают страховаться активно от падения, и этот процесс набирает обороты. И в ближайшее время тенденция снижения американского рынка акций продолжится. И активнее будут падать компании, где вообще нет дивидендных доходностей, так называемые акции роста.

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