На Кубани за сутки коронавирусом заболели 139 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 139 случаев заболевания коронавирусом. По данным оперштаба региона, среди заболевших 89 женщин и 50 мужчин.

Больше всего новых пациентов отметили в Краснодаре (88), Ейском районе (9) и Новороссийске (7).

В Тимашевском районе заболели шесть человек, в Армавире и Геленджике — по пять. В Приморско-Ахтарском муниципалитете выявили четверых заболевших, в Сочи и Темрюкском районе — по три. В Динском, Кореновском, Кавказском районах заболели по два жителя. По одному новому пациенту зарегистрировали в Белоглинском, Брюховецком, Павловском муниципалитетах.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирусом заразились 349 372 человека, из которых 336 603 выписали с выздоровлением, 11 152 человека скончались.

Анастасия Донскова

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