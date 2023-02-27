Жители Самары пожаловались на пробки и затопленные дороги

В Самаре в понедельник после дождя затопило ряд участков на проезжей части. В частности, вода залила трамвайные пути на ул. Ново-Садовой. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Также, по словам горожан, на дорогах из-за погоды образовались пробки. Кроме того, вода на тротуарах замерзла, и образовался гололед. Из-за этого самарцы вынуждены обходить опасные участки по проезжей части.

Ранее в городе произошло ДТП с участием автомобиля «КамАЗ». На Московском шоссе водитель не справился с управлением и снес опору ЛЭП.

Георгий Портнов