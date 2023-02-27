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В Самаре КамАЗ снес опору ЛЭП

ДТП с участием автомобиля КамАЗ произошло в Самаре в понедельник. Большегруз врезался в столб световой опоры.

Авария произошла, когда автомобиль ехал по Московскому шоссе в направлении ул. Ташкентской. «КамАЗ» занесло, и он врезался в столб.

Фото: t.me/samaradtp

Никто не погиб и не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Сызранском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым авто. В результате происшествия один из водителей погиб. Для извлечения его тела из салона машины потребовалась помощь спасателей.

Георгий Портнов

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