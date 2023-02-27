Больше 12 тысяч кубометров снега вывезли в Ижевске в ночь на 27 февраля

В столице Удмуртии днем 27 февраля расчищают магистрали и тротуары от снега 94 единицы техники и 105 дорожных рабочих. Как сообщает пресс-служба администрации города, в первую очередь работы проходят на пешеходных переходах и тротуарах, а также на остановках и дорогах, где курсирует общественный транспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

Минувшей ночью на дороги вышли 113 единицы техники. Всего на снегоприемный пункт было вывезено 12,5 тыс. куб. м снега, для чего потребовалось выполнить 454 рейса. С начала зимнего сезона вывезли около 916,5 тыс. куб. м снега.