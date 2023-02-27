Председатель СКР поручил проверить строительство дома возле монумента в воронежском саду Пионеров

После появления в соцсетях сообщений о возможном строительстве многоэтажного дома на месте сада Пионеров в центре Воронежа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет о возведении дома рядом с мемориалом в память о детях, погибших от немецкой бомбардировки в 1942 году. Проведение проверки поручено главе воронежского управления СКР Кириллу Левиту; он должен будет представить доклад.

Речь идет о возможном строительстве ГК «Крайс» дома высотой до пяти этажей на проспекте Революции, 51а. Местные жители стали высказываться против застройки, ссылаясь на историческую память и возможные проблемы, связанные с инсоляцией и соблюдением других нормативов. В компании утверждали, что учли все пожелания жителей, а также были готовы сделать часть двора общей.

Олег Мухин

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